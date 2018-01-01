В Киеве горело помещение в 46-этажном жилом доме Сегодня, 12:49 3 Цей матеріал також доступний українською Погибших и травмированных нет (иллюстративное изображение) pixabay.com

В Печерском районе Киева в субботу, 8 декабря, в комнате охраны, которая находится в подвале 46-этажного жилого дома, произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 17:25 в столичную Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на Кловском спуске, 7-А.

К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, пожар возник в комнате охраны, которая находится в подвале 46-этажного жилого дома. Не теряя времени, пожарные приступить к тушению пожара.

В 17:48 пожар был локализован, а в 18:04 – ликвидирован.

В результате пожара повреждены мебель, личные вещи охранников, закопчены стены и потолок комнаты. Погибших и травмированных нет.

На месте происшествия было задействовано шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава подразделений Главного управления.

Причина возникновения пожара устанавливается.