30 сентября 2018, воскресенье

В Киеве горел жилой дом, есть погибшие

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пожар возник на кухне в одной из квартир на седьмом этаже
ГСЧС

Пожар возник на кухне в одной из квартир на седьмом этаже

В Киеве в результате пожара в жилом доме на ул. Елены Телиги, 57 погибли двое мужчин. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в 14:52.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник на кухне в одной из квартир на седьмом этаже 9-этажного жилого дома.

В 15:26 пожар удалось локализовать, а в 15:48 – ликвидировать.

Отмечается, что на месте происшествия работало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава Киевского гарнизона.

Причина возникновения пожара на данный момент выясняется.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове