В Киеве горел жилой дом, есть погибшие

Пожар возник на кухне в одной из квартир на седьмом этаже

В Киеве в результате пожара в жилом доме на ул. Елены Телиги, 57 погибли двое мужчин. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в 14:52.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник на кухне в одной из квартир на седьмом этаже 9-этажного жилого дома.

В 15:26 пожар удалось локализовать, а в 15:48 – ликвидировать.

Отмечается, что на месте происшествия работало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава Киевского гарнизона.

Причина возникновения пожара на данный момент выясняется.