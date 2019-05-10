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В Киеве грузовик сбил насмерть мужчину, пытавшегося успеть на трамвай

Сегодня, 15:56
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В Киеве грузовик сбил насмерть мужчину, пытавшегося успеть на трамвай - фото

Информатор

ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода

В пятницу, 10 мая, в Киеве на улице Привокзальной возле железнодорожного вокзала Дарница грузовик сбил пешехода.

Как сообщает Информатор, в результате полученных травм потерпевший в возрасте около 60 лет скончался на месте.

По имеющимся данным, мужчина пытался перебежать проезжую часть в 20 метрах от регулируемого пешеходного перехода.

В сообществе Киев Оперативный отметили, что, по словам очевидцев, погибший пытался успеть на трамвай.

Официальных данных от полиции по поводу ДТП пока не поступало.

Теги:   ДТП Киев

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