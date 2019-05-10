В Киеве грузовик сбил насмерть мужчину, пытавшегося успеть на трамвай
В пятницу, 10
мая, в Киеве на улице Привокзальной возле железнодорожного вокзала Дарница
грузовик сбил пешехода.
Как сообщает
Информатор, в результате полученных травм потерпевший в возрасте около 60 лет
скончался на месте.
По имеющимся
данным, мужчина пытался перебежать проезжую часть в 20 метрах от регулируемого
пешеходного перехода.
В сообществе Киев Оперативный отметили, что, по словам очевидцев, погибший пытался успеть на
трамвай.
Официальных
данных от полиции по поводу ДТП пока не поступало.