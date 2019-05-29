В Киеве грабители устроили взрыв в отделении банка, чтобы похитить деньги из банкомата Вчера, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Злоумышленники взорвали банкомат при помощи газовых баллонов Нацполиция

В одном из банковских отделений в Деснянском районе Киева трое грабителей взорвали банкомат и похитили оттуда кассеты с наличными.

Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, о преступлении сообщили случайные свидетели, которые пытались догнать злоумышленников, однако безуспешно.

«Зайдя в тамбур, неизвестные подошли к банкомату, вставили в щель, из которой выдаются наличные, специальный шланг и вернулись на улицу. С собой фигуранты имели сумку с двумя газовыми баллонами, которые подключили к шлангу и пустили по нему газо-воздушную смесь. Когда банковское устройство взорвалось, фигуранты забежали в помещение, забрали кассеты с деньгами и скрылись», — рассказал представитель Нацполиции Максим Казак.

Фото: Нацполиция

Сколько денег украли злоумышленники, пока не установлено.