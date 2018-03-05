В Киеве фура снесла столб и перекрыла движение транспорта

В ночь на 5 марта в Киеве на пересечении улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко грузовой автомобиль DAF врезался в столб и перекрыл движение транспорта, передает Информатор.

Также в результате аварии был поврежден светофор и оборвались провода линии электропередач. От удара грузовик развернуло и он перекрыл две полосы движения в обе стороны, в результате образовалась пробка в направлении Столичного шоссе. В тянучке застряли около 20 фур. Также перекрыто движение троллейбуса №11.

Как сообщается, авария случилась примерно в 22:40.

"Пустой грузовой автомобиль с прицепом двигался по улице Заболотного в сторону Одесской площади. По словам водителя, из-за неровной поверхности дороги машину занесло, он не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб на разделительной полосе движения", - говорится в сообщении.

В результате происшествия не пострадал.

На месте аварии работала патрульная полиция, пожарные и сотрудники коммунальных служб, которые приступили к ремонту линии электропередач.

Напомним, в Киеве грузовик снес ограждение скоростного трамвая.