В Киеве финишируют первые победители полумарафона: видео с высоты Сегодня, 10:26 539 Цей матеріал також доступний українською kiev.informator.ua На полумарафоне финишируют первые победители kiev.informator.ua

В Киеве финишируют первые участники 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, который стартовал на Контрактовой площади.

Об этом сообщает Информатор и публикует видео с высоты.



На Контрактовой площади собралось немало болельщиков, которые встречают первых спортсменов подбадривающими словами и аплодисментами.

Напомним, в Киеве проходит 21-километровый забег 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon и Чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) с полумарафоном.