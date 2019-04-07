В Киеве финишируют первые победители полумарафона: видео с высоты
В Киеве финишируют первые участники 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, который стартовал на Контрактовой площади.
Об этом сообщает Информатор и публикует видео с высоты.
На Контрактовой площади собралось немало болельщиков, которые встречают первых спортсменов подбадривающими словами и аплодисментами.
Напомним, в Киеве проходит 21-километровый забег 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon и Чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) с полумарафоном.