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В Киеве финишируют первые победители полумарафона: видео с высоты

Сегодня, 10:26
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В Киеве финишируют первые победители полумарафона: видео с высоты - фото

kiev.informator.ua

На полумарафоне финишируют первые победители

В Киеве финишируют первые участники 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, который стартовал на Контрактовой площади.

Об этом сообщает Информатор и публикует видео с высоты.

На Контрактовой площади собралось немало болельщиков, которые встречают первых спортсменов подбадривающими словами и аплодисментами.

Напомним, в Киеве проходит 21-километровый забег 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon и Чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) с полумарафоном.

Теги:   Полумарафон Киев

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