В Киеве эвакуировали всех сотрудников Высшего совета правосудия из-за сообщения о минировании

Сотрудников Высшего совета правосудия эвакуировали из здания из-за сообщения о минирование.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы структуры Оксана Лысенко.
"Коллектив Высшего совета правосудия срочно эвакуирован из помещения. Поступило сообщение о заминировании", - написала она.
Позже в столичной полиции уточнили, что сообщение о минировании поступило в 9:15.
Из здания эвакуировали более 100 посетителей и сотрудников. Правоохранители проверяют помещения и прилегающую территорию.
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