27 июня 2018, среда

В Киеве эвакуировали всех сотрудников Высшего совета правосудия из-за сообщения о минировании

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Из здания эвакуировали более 100 человек
Фото: Оксана Лысенко via Facebook

Из здания эвакуировали более 100 человек

Сотрудников Высшего совета правосудия эвакуировали из здания из-за сообщения о минирование.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы структуры Оксана Лысенко.

"Коллектив Высшего совета правосудия срочно эвакуирован из помещения. Поступило сообщение о заминировании", - написала она.

Позже в столичной полиции уточнили, что сообщение о минировании поступило в 9:15.

Из здания эвакуировали более 100 посетителей и сотрудников. Правоохранители проверяют помещения и прилегающую территорию.

Напомним, 22 июня в Киеве из ТРЦ Украина эвакуировали людей.

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