В Киеве эвакуировали Шевченковский суд из-за сообщения о заминировании

Сотрудников и посетителей Шевченковского суда эвакуировали из-за сообщения о заминировании.
Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.
"Сообщаем, что по состоянию на 14 часов 50 минут в Шевченковском районном суде Киева осуществляется эвакуация сотрудников и посетителей суда в связи с поступлением сообщения о заминировании здания суда", - сказано в сообщении.
Смотрите также
- В Киеве на Оболони "заминировали" торговый центр
- В Киеве "заминировали" кинотеатр Лейпциг: около 300 человек эвакуировано
- СБУ задержала мужчину, который "заминировал" здание МВД
Ранее сообщалось, что Шевченковский суд Киева объявил перерыв в заседании по продлению меры пресечения Надежды Савченко из-за сообщения о заминировании, которое поступило от анонима.
Комментарии
Правила комментирования