В Киеве эвакуировали Шевченковский суд из-за сообщения о заминировании

В Киеве сообщили о заминировании Шевченковского суда

Сотрудников и посетителей Шевченковского суда эвакуировали из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"Сообщаем, что по состоянию на 14 часов 50 минут в Шевченковском районном суде Киева осуществляется эвакуация сотрудников и посетителей суда в связи с поступлением сообщения о заминировании здания суда", - сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Шевченковский суд Киева объявил перерыв в заседании по продлению меры пресечения Надежды Савченко из-за сообщения о заминировании, которое поступило от анонима.