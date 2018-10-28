28 октября 2018, воскресенье

В Киеве эвакуировали посетителей универмага Украина: есть сообщение о заминировании

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Все входы в здание перекрыты

Все входы в здание перекрыты

В Киеве полиция эвакуировала посетителей универмага Украина на площади Победы из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова охранника здания.

Сейчас все входы в здание перекрыты, людей эвакуировали.

Ранее во Львове эвакуировали около 800 пассажиров и работников железнодорожного вокзала.

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