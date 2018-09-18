В Киеве эвакуировали посетителей и работников суда, где рассматривают дело Януковича

В Киеве эвакуировали посетителей и сотрудников Оболонского райсуда, где слушают дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.
Как сообщает Укринформ, эвакуацию провели из-за сообщения неизвестного о минировании здания.
К суду подъехала пожарная машина. Возле суда находится около десяти правоохранителей.
Из-за инцидента судья объявила перерыв в рассмотрении дела до 14:00.
Экс-президенту Виктору Януковичу 28 октября 2016 года было объявлено подозрение в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас Янукович скрывается от правосудия в России.
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