В Киеве эвакуировали посетителей и работников суда, где рассматривают дело Януковича

В Киеве эвакуировали посетителей и сотрудников Оболонского райсуда, где слушают дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщает Укринформ, эвакуацию провели из-за сообщения неизвестного о минировании здания.

К суду подъехала пожарная машина. Возле суда находится около десяти правоохранителей.

Из-за инцидента судья объявила перерыв в рассмотрении дела до 14:00.

Экс-президенту Виктору Януковичу 28 октября 2016 года было объявлено подозрение в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас Янукович скрывается от правосудия в России.