18 сентября 2018, вторник

В Киеве эвакуировали посетителей и работников суда, где рассматривают дело Януковича

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Подходы к зданию перегородили лентой

Подходы к зданию перегородили лентой

В Киеве эвакуировали посетителей и сотрудников Оболонского райсуда, где слушают дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщает Укринформ, эвакуацию провели из-за сообщения неизвестного о минировании здания.

К суду подъехала пожарная машина. Возле суда находится около десяти правоохранителей.

Из-за инцидента судья объявила перерыв в рассмотрении дела до 14:00.

Экс-президенту Виктору Януковичу 28 октября 2016 года было объявлено подозрение в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас Янукович скрывается от правосудия в России.

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