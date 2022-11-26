В Киеве продолжаются экстренные отключения света: графики не действуют — ДТЭК 26 ноября, 08:18 В Киеве продолжаются экстренные отключения света (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

В ДТЭК сообщают, что в Киеве в субботу, 26 ноября, происходят экстренные отключения света.

Как отмечается в сообщении на сайте ДТЭК, графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не действуют.



Фото: ДТЭК

Отмечается, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

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В среду, 23 ноября, российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Днем 24 ноября в Офисе президента сообщили, что электроэнергию уже подали во все области Украины. Свет прежде всего дали объектам критической инфраструктуры, постепенно подключают и бытовых потребителей.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве будут давать электричество на 2−3 часа до увеличения объема электроэнергии, производимой АЭС и ТЭС.