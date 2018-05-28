28 мая 2018, понедельник

СМИ: В Киеве экс-нардеп разъезжал по городу в нетрезвом состоянии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Проходить тест на алкогольное опьянение бывший депутат отказался
Фото: Киев Оперативный

Проходить тест на алкогольное опьянение бывший депутат отказался

В Киевев бывший депутат (VI созыва) ехал за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, передает Киев Оперативный.

Как сообщается, на линию 102 поступило обращение о том, что неизвестный мужчина на автомобиле Mercedes, "подрезал" автомобиль заявителя и начал угрожать. По мнению заявителя, водитель был пьян.

Вскоре поступило еще одно сообщение: полицию вызвали прохожие, которые увидели пьяного водителя, который сел в авто и уехал в неизвестном направлении.

Сообщается, что наряд патрульной полиции заметил указанный автомобиль, когда он уже ехал во дворе. Автомобиль остановили "и водитель, шатаясь вышел".

"Как оказалось, водителем оказался бывший депутат (VI созыва) с 30-летним опытом в области права, у которого вчера был день рождения. Сразу избрал тактику "я не ехал, я пешеход", а потому и проходить любые тесты отказался. Ну, отказ, так отказ. Все равно оформлен", - говорится в сообщении.

Имя нарушителя в сообщении не называется.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель устроил тройное ДТП и скрылся, позже виновника задержали.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове