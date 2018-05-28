СМИ: В Киеве экс-нардеп разъезжал по городу в нетрезвом состоянии

В Киевев бывший депутат (VI созыва) ехал за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, передает Киев Оперативный.

Как сообщается, на линию 102 поступило обращение о том, что неизвестный мужчина на автомобиле Mercedes, "подрезал" автомобиль заявителя и начал угрожать. По мнению заявителя, водитель был пьян.

Вскоре поступило еще одно сообщение: полицию вызвали прохожие, которые увидели пьяного водителя, который сел в авто и уехал в неизвестном направлении.

Сообщается, что наряд патрульной полиции заметил указанный автомобиль, когда он уже ехал во дворе. Автомобиль остановили "и водитель, шатаясь вышел".

"Как оказалось, водителем оказался бывший депутат (VI созыва) с 30-летним опытом в области права, у которого вчера был день рождения. Сразу избрал тактику "я не ехал, я пешеход", а потому и проходить любые тесты отказался. Ну, отказ, так отказ. Все равно оформлен", - говорится в сообщении.

Имя нарушителя в сообщении не называется.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель устроил тройное ДТП и скрылся, позже виновника задержали.