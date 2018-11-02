В Киеве двое иностранцев вымогали у адвоката $30 тысяч за "плохую защиту"

Столичная прокуратура сообщила о подозрении двум уроженцам Армении, которые вымогали у адвоката $30 тысяч.
Как сообщается, ранее потерпевший защищал интересы одного из них в суде, однако подзащитный оказался недоволен его работой.
Тогда его за совершение разбойного нападения приговорили к 10 годам лишения свободы, а когда осужденный вышел условно-досрочно, отбыв шесть лет, то решил вернуть себе деньги, заплаченные за услуги адвоката.
В случае отказа мужчина вместе со своим сообщником угрожал бывшему защитнику и его родственникам насилием.
Вымогателей задержали в одном из столичных ресторанов при получении ими указанных средств.
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