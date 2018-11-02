02 ноября 2018, пятница

В Киеве двое иностранцев вымогали у адвоката $30 тысяч за "плохую защиту"

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Злоумышленники угрожали адвокату применением насилия
Фото: прокуратура

Злоумышленники угрожали адвокату применением насилия

Столичная прокуратура сообщила о подозрении двум уроженцам Армении, которые вымогали у адвоката $30 тысяч.

Как сообщается, ранее потерпевший защищал интересы одного из них в суде, однако подзащитный оказался недоволен его работой.

Тогда его за совершение разбойного нападения приговорили к 10 годам лишения свободы, а когда осужденный вышел условно-досрочно, отбыв шесть лет, то решил вернуть себе деньги, заплаченные за услуги адвоката.

В случае отказа мужчина вместе со своим сообщником угрожал бывшему защитнику и его родственникам насилием.

Вымогателей задержали в одном из столичных ресторанов при получении ими указанных средств.

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове