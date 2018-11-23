В Киеве два брата похитили майнера криптовалют ради $50 тысяч

В Киеве разоблачили разбойников, которые похитили местного майнера криптовалют ради выкупа в размере $50 тысяч.
Как сообщили в столичной прокуратуре, преступление произошло в марте в Подольском районе столицы. Преступники подстерегли киевлянина возле его дома, натянули ему мешок на голову и вывезли за пределы Киева. После этого они угрозами убийства заставили потерпевшего отдать ключи от квартиры и сообщить, где хранятся деньги.
В результате преступники украли из квартиры $50 тысяч, а криптовалютчика отвезли в город Бровары под Киевом и отпустили.
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По результатам длительных оперативных мероприятий и следственных действий были задержаны два родных брата 1988 и 1984 годов рождения. Обоим объявлено подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах).
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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