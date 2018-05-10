В Киеве две ночи подряд фиксировали температурные рекорды

В Киеве зафиксировали новые температурные рекорды.

По данным Центральной Геофизической обсерватории, ночь на 9 мая в столице оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +16,6°С.

Ночь на 10 мая также была рекордно теплой, температура не опустилась ниже +16,0°С.

Напомним, начало мая в Киеве ознаменовалось ежедневными температурными рекордами.

Климатологи объявили о начале метеорологического лета в Киеве 7 мая. Весна в нынешнем году в столице длилась всего 36 дней.