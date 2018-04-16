В Киеве ДТП с участием фуры и внедорожника на Дарницкой площади заблокировало движение трамваев

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ДТП произошло на трамвайных путях
Фото: Информатор

ДТП произошло на трамвайных путях

На Дарницкой площади в Киеве в понедельник, 16 апреля, столкнулись фура DAF и внедорожник Honda Pilot.

Об этом сообщил Информатор, опубликовав фото с места происшествия.

При этом отмечается, что авария произошла на трамвайных путях, из-за чего движение общественного транспорта оказалось заблокировано.

"По словам водителя Honda, оба автомобиля двигались со стороны ДВРЗ в сторону Дарницкой площади. Легковушка ехала в левом ряду, а грузовик, параллельно, в соседнем. На перекрестке улиц Сергиенко и Пражская фура резко попыталась совершить поворот вправо и "притерла" Pilot. Водитель грузовика сказал, что причиной такого маневра стала помеха слева", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика и автобуса в Одессе пострадали более 10 человек.

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