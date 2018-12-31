В Киеве дотла сгорел заброшенный частный дом Сегодня, 07:45 1170 Цей матеріал також доступний українською Причины пожара неизвестны Автор: Информатор

В ночь на 31 декабря, понедельник, в Киеве в районе Русановских садов дотла сгорел заброшенный частный дом.

Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил здание. Обошлось без пострадавших.

На месте работали две единицы пожарно-спасательной техники, а также дежурили медики и патрульные. Подробности инцидента выясняются.

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