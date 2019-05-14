В Киеве дороги начали чистить с применением моющих средств - фото Сегодня, 13:02 454 Цей матеріал також доступний українською Киевавтодор Для мытья дорог автодор использует многофункциональные машины FordTrucks Киевавтодор

Коммунальная корпорация Киевавтодор начала чистить столичные улицы с помощью моющих средств.

Как сообщается, для этого в конце 2018 года были закуплены три новые многофункциональные машины FordTrucks с установками Rasco, которые уже успели опробовать зимой для распределения жидких хлоридов.

"Одной из "изюминок" новых машин является возможность выполнения мытья улиц с применением моющих средств. Такую генеральную уборку целесообразно выполнять, в первую очередь, после зимнего периода, поскольку моющие средства активно удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов и остатки хлоридов", - говорится в сообщении.

В Киевавтодоре также отметили, что уже разработали график работ по чистке дорожного покрытия на основных магистралях центральной части столицы.