В Киеве дороги начали чистить с применением моющих средств - фото
Коммунальная
корпорация Киевавтодор начала чистить столичные улицы с помощью моющих средств.
Как сообщается,
для этого в конце 2018 года были закуплены три новые многофункциональные машины
FordTrucks с установками Rasco, которые уже успели опробовать зимой для
распределения жидких хлоридов.
"Одной из
"изюминок" новых машин является возможность выполнения мытья улиц с
применением моющих средств. Такую генеральную уборку целесообразно выполнять, в
первую очередь, после зимнего периода, поскольку моющие средства активно
удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет
от выхлопных газов и остатки хлоридов", - говорится в сообщении.
В Киевавтодоре
также отметили, что уже разработали график работ по чистке дорожного покрытия на
основных магистралях центральной части столицы.