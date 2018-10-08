В Киеве дома на 18 улицах остались без воды из-за аварии

В Киеве в связи с аварией на сети холодного водоснабжения в домах на 18 улицах отключили холодную воду.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Сейчас аварийные бригады работают над ликвидацией аварии.

Временно отсутствует холодная вода по следующим адресам: ул. Мельникова, 20; ул. Герцена 12, 14; ул. Евгения Коновальца, 15, 17; пер. Лабораторный, 4; ул. Гомельская; пер. Гомельский; пер. Бурденко; пер. Минский; ул. Минская; ул. Звездная; пер. Звездный; ул. Александра Кошица, 4; ул. Ревуцкого, 36; пер. Пятигорский, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7 ул. Беличанская, 24А, 33, 35; ул. Зодчих, 62; ул. Олевская, 3Б, 3В, 3Г; б-р. Вацлава Гавела, 21, 21А.

В Киевводоканале отметили, что на ликвидацию аварии понадобится примерно сутки.