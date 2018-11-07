07 ноября 2018, среда

В Киеве до середины декабря ограничат движение по проспекту Бажана в сторону центра

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Движение ограничат больше чем на месяц
Фото: Drive2

Движение ограничат больше чем на месяц

С 11:00 7 ноября до 23:00 18 декабря ограничат движение транспорта по проспекту Бажана в направлении центра.

 

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, движение будет ограничено из-за капитального ремонта деформационных швов эстакадной части Южного моста через Днепр.

Ранее движение на Южном мосту ограничивали на три недели в августе.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове