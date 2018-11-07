В Киеве до середины декабря ограничат движение по проспекту Бажана в сторону центра

С 11:00 7 ноября до 23:00 18 декабря ограничат движение транспорта по проспекту Бажана в направлении центра.
Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, движение будет ограничено из-за капитального ремонта деформационных швов эстакадной части Южного моста через Днепр.
Ранее движение на Южном мосту ограничивали на три недели в августе.
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