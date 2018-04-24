В Киеве до конца месяца ограничат движение по тоннелю у станции метро Дорогожичи

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Движение транспорта будет ограничено от ул. Дорогожицкой до ул. Ольжича
Фото: Vsemisto.info

Движение транспорта будет ограничено от ул. Дорогожицкой до ул. Ольжича

В Киеве в связи с ремонтом дороги до 30 апреля частично ограничат движение транспорта по тоннелю на улице Елены Телиги, возле станции метро Дорогожичи.

"С 23 до 30 апреля 2018 года в связи с продолжением капитального ремонта ул. Елены Телиги будет частично ограничено движение транспорта на участке от ул. Дорогожицкой до ул. Ольжича (тоннель)", - передает пресс-служба Киевавтодора в Facebook.

Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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