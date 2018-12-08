В Киеве девушка на Toyota RAV4 сбила мужчину на пешеходном переходе, у него сотрясение мозга Сегодня, 13:29 89 Цей матеріал також доступний українською На пешеходном переходе в Киеве сбили мужчину Автор: Информатор

Около 10 утра, 8 декабря, в Харьковском районе Киева девушка на автомобиле Toyota RAV4 сбила мужчину на пешеходном переходе.

Об этом сообщает Информатор.

Водитель не увидела пешехода и сбила его. По приезду скорой помощи мужчине диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали. На месте работал экипаж патрульной полиции. Все детали происшествия устанавливаются.

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