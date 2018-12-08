В Киеве девушка на Toyota RAV4 сбила мужчину на пешеходном переходе, у него сотрясение мозга
Сегодня, 13:29
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Около 10 утра, 8 декабря, в Харьковском районе Киева девушка на автомобиле Toyota RAV4 сбила мужчину на пешеходном переходе.
Об этом сообщает Информатор.
Водитель не увидела пешехода и сбила его. По приезду скорой помощи мужчине диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали. На месте работал экипаж патрульной полиции. Все детали происшествия устанавливаются.
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