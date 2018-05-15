В Киеве дерево раздавило припаркованный на тротуаре внедорожник

В результате инцидента никто не пострадал

Во вторник, 15 мая, в Киеве на припаркованный на тротуаре внедорожник Range Rover рухнуло дерево.

Об этом сообщили в соцсетях, опубликовав фото очевидцев с места происшествия.

Инцидент произошел на улице Бульварно-Кудрявской.

"На припаркованный на тротуаре Range Rover упало дерево. Также задело Mercedes. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении сообщества Киев Оперативный.

Также отмечается, что из-за инцидента с деревом в направлении Львовского площади образовалась пробка.

Ранее сообщалось, что в США буря повалила 227-летнее дерево, которое посадил Джордж Вашингтон.