В Киеве дерево раздавило припаркованный на тротуаре внедорожник

Во вторник, 15 мая, в Киеве на припаркованный на тротуаре внедорожник Range Rover рухнуло дерево.
Об этом сообщили в соцсетях, опубликовав фото очевидцев с места происшествия.
Инцидент произошел на улице Бульварно-Кудрявской.
"На припаркованный на тротуаре Range Rover упало дерево. Также задело Mercedes. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении сообщества Киев Оперативный.
Также отмечается, что из-за инцидента с деревом в направлении Львовского площади образовалась пробка.
Ранее сообщалось, что в США буря повалила 227-летнее дерево, которое посадил Джордж Вашингтон.
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