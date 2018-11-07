В Киеве демонтируют мемориал Героям Небесной Сотни

На аллее Героев Небесной Сотни будут проходить следственные действия

В среду, 7 ноября, в Киеве начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни, установленный на месте расстрела протестующих на улице Институтской во время Революции Достоинства.

Как сообщает BBC Украина, мемориал демонтируют по запросу Генпрокуратуры для проведения следственных экспериментов относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года.

Отмечается, что памятный крест мешает расставить манекены и выяснить, откуда силовики расстреливали демонстрантов на Институтской.

Для проведения эксперимента прокуратуре нужно будет не менее 16 дней.

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48 человек погибли в результате расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года. 80 человек получили ранения. Бойцы спецподразделения Беркут ответственны за большинство убийств, совершенных 20 февраля.