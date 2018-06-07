В Киеве демонтировали троллей над Днепром, соединяющий правый берег и Труханов остров

В четверг, 7 июня, власти Киева демонтировали троллей через Днепр, соединяющий правый берег и Труханов остров.

По словам нардепа и советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца, основными аргументами для проведения демонтажа являются: несоблюдение мер безопасности оператором, что привело к падению человека с троллея, а также подготовка к строительтсву новой канатной дороги.

Белоцерковец отметил, что оператор "купил" упавшего с троллея мужчину, который давал ложные показания, что, якобы, он упал с дерева.

"Соответствующие службы фиксировали множество жалоб от клиентов, которые неоднократно зависали во время спуска. Но аудитория FB предоставила фото, на котором четко видно, как с упавшего отстегивают оборудование. Это доказывает халатное отношение оператора к жизням людей в погоне за заработком", - написал Белоцерковец.

Советник добавил, что подготовка к строительству новой канатной дороги находится в активной фазе и "скоро начнутся различные подготовительные работы". Эта канатная дорога соединит Арку, Труханов остров и Почтовую площадь.

Белоцерковец напомнил, что в 2017 году город продал с биржевых торгов право на размещение троллея, но разрешение было дано на один сезон.

"Тогда победитель биржевых торгов заплатил 250 тысяч гривен за сезон работы, а одним из основных требований для участия в торгах было соблюдение всех норм безопасности и получения всех необходимых согласований. К сожалению, несмотря на все предписания, представители троллея продолжили незаконно его эксплуатацию в этом сезоне", - резюмировал он.

Объект функционирует с июля 2012 года, расстояние от правого берега до Труханова острова составляет в этой точке около 600 метров, скорость движения - около 60 километров.

В пятницу, 25 мая, очевидец в соцсетях сообщил о падении на землю человека в результате обрыва троса.