В Киеве чиновники вымогали взятки у участников АТО за оформление инвалидности Сегодня, 13:06 41 Цей матеріал також доступний українською У чиновников изъяли 20 папок со взятками Фото: СБУ

Правоохранители задержали в Киеве чиновника столичного центра медико-социальной экспертизы и врача-эксперта Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны, которые организовали схему вымогательства взяток у участников АТО.

Как сообщается, чиновники брали деньги за оформление инвалидности.

Оперативники СБУ задержали злоумышленников на рабочих местах после получения более 42 тысяч гривен от ветерана, получившего тяжелое ранение в ногу.

Кроме того, во время обысков по местам работы и жительства коррупционеров были обнаружены более 20 папок с документами бойцов АТО, к каждой из которых был прикреплен конверт с деньгами.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет), готовится ходатайство об избрании им меры пресечения.