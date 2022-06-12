Министр обороны: В Киеве чиновник Генштаба ВСУ применил оружие в спальном районе, он отстранен, начато расследование

12 июня, 09:53
Цей матеріал також доступний українською
Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В пятницу, 10 июня, в Киеве произошел инцидент с участием руководителя одного из управлений Генштаба ВСУ. Чиновник совершил действия, имеющие признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Наши воины сдерживают орды врага, кладут свои жизни, чтобы в мирных городах дети были в безопасности, насколько это возможно во время войны с Россией. Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы — будет реакция. Если были ожидания безнаказанности — это ошибка», — отметил он.

Видео дня

По приказу Министра обороны начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента. Создана комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком.

Сообщается, что на время расследования должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей.

«Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий чиновника была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания», — подчеркнул Резников.

Министр обороны также сообщил, что объявит о результатах расследования по его окончании.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Алексей Резников Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X