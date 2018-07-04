В Киеве частично перекроют центр города из-за празднования Дня Нацполиции

В среду, 4 июля, в Киеве частично перекроют центр города и внесут изменения в движение общественного транспорта из-за празднования Дня Национальной полиции на Софийской площади.
Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, будут изменены схемы движения троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 6, 16 и 18.
В Киевпастрансе добавили, что ограничения будут действовать с 11:00 ориентировочно до 18:30.
Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
- маршрут № 6 - от Минского массива до ст.м. Лукьяновская;
- маршрут № 16 - от ул. Щусева до Воздухофлотского путепровода;
- маршрут № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
4 июля в Украина отмечают День Нацполиции. В этот день в 2015 году в Киеве на Софийской площади приняли присягу сотрудники новой патрульной полиции.
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