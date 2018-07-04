04 июля 2018, среда

В Киеве частично перекроют центр города из-за празднования Дня Нацполиции

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В Украине отмечают День Национальной полиции

В Украине отмечают День Национальной полиции

В среду, 4 июля, в Киеве частично перекроют центр города и внесут изменения в движение общественного транспорта из-за празднования Дня Национальной полиции на Софийской площади.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, будут изменены схемы движения троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 6, 16 и 18.

В Киевпастрансе добавили, что ограничения будут действовать с 11:00 ориентировочно до 18:30.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

- маршрут № 6 - от Минского массива до ст.м. Лукьяновская; 

- маршрут № 16 - от ул. Щусева до Воздухофлотского путепровода; 

- маршрут № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

4 июля в Украина отмечают День Нацполиции. В этот день в 2015 году в Киеве на Софийской площади приняли присягу сотрудники новой патрульной полиции.

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