В Киеве частично ограничат движение по Набережному шоссе на неопределенный срок

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Сроки окончания ремонта Набережного шоссе не называются
Фото: panoramio.com

Сроки окончания ремонта Набережного шоссе не называются

Со вторника, 10 апреля, в Киеве частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе.

Как сообщили в пресс-службе Киевавтодора, движение ограничат на участке от Почтовой площади до моста Метро, там будут проводить капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия.

В компании также порекомендовали водителям по возможности выбирать другие маршруты следования.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 годы. Отмечается, что за пять лет планируется качественно объединить автодорогами все областные центры страны.

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