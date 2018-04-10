В Киеве частично ограничат движение по Набережному шоссе на неопределенный срок

Со вторника, 10 апреля, в Киеве частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе.

Как сообщили в пресс-службе Киевавтодора, движение ограничат на участке от Почтовой площади до моста Метро, там будут проводить капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия.

В компании также порекомендовали водителям по возможности выбирать другие маршруты следования.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 годы. Отмечается, что за пять лет планируется качественно объединить автодорогами все областные центры страны.