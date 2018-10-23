23 октября 2018, вторник

В Киеве было заблокировано движение общественного транспорта из-за повреждения теплосети

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

На столичном Голосеевском проспекте было заблокировано движение общественного из-за повреждения теплосети.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 17:45 временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов №11, 12, 43 на Голосеевском проспекте, 46 в направлении Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в связи с перекрытием движения полицией из-за провала проезжей части (повреждение теплосети)", - сказано в сообщении.

С 18:09 было заблокировано движение автобусов маршрутов №№ 28, 91.

В КГГА сообщили, что в 20:44 было возобновлено движение троллейбусов маршрутов №№ 11, 12, 43

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