В столице будут судить преподавательницу гимназии, которая называла Киев «собственностью Москвы» 10 января, 14:52 Правоохранители отправили подозреваемую под стражу (Фото:Киевская городская прокуратура / Telegram)

В Киеве педагог одной из гимназий призывала к свержению власти в Украине и высказывалась в поддержку действий оккупантов. Сейчас она находится под стражей.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Подозреваемая работала инструктором по физическому воспитанию в одной из столичных гимназий.

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения России в Украину женщина в собственных аккаунтах в социальных сетях неоднократно распространяла сообщения, направленные на поддержку действий РФ и оправдывание войны.

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Также киевлянка выражала надежду на победу России, признавала правомерной оккупацию части территории Украины вооруженными силами РФ и утверждала, что Киев является «собственностью Москвы».

Прокуроры завершили расследование и передали обвинительный акт в суд. Она находится под стражей.

Против обвиняемой возбудили дело по ч. 2, 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2, 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Первая статья предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет с возможной конфискацией имущества, вторая — лишение свободы сроком до восьми лет.