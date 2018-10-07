07 октября 2018, воскресенье

В Киеве будут судить псевдополицейского, который грабил студентов

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Иллюстративное фото
Пресс-служба полиции

Иллюстративное фото

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего уроженца Херсонской области, который, выдавая себя за полицейского, грабил студентов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В июле 2018 злоумышленник вместе с соучастником, находясь возле Дворца Украина, подошли к студентам и, предъявив удостоверение якобы сотрудников полиции, приказали ребятам показать все ценные вещи.

Напуганные дети выложили из карманов мобильные телефоны, кошельки и достали из рюкзака ноутбук. В это время преступники распылили в лицо студентов слезоточивый газ, завладели их ценными вещами и скрылись с места преступления.

Правоохранители задержали одного из нападавших и установили его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Деснянского и Печерского районов столицы.

Сейчас 23-летнему парню, который уже был ранее судим за тяжкие преступления, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а обвинительный акт ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный повторно по предварительному сговору группой лиц) направлен в суд. Ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Материалы по сообщнику выделены в отдельное производство. Принимаются меры по его задержанию.

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