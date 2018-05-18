В Киеве будут объявлять траур по погибшим на Донбассе военным-киевлянам

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Киевсовет дал рекомендации о проведении траура по погибшим на Донбассе
Фото: gorod.dp.ua

Киевсовет дал рекомендации о проведении траура по погибшим на Донбассе

В Киеве будут объявлять дни траура во время похорон киевлян, погибших в результате боевых действий на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, в знак скорби по погибшим в день траура в столице будут опускать государственный флаг с траурной лентой на зданиях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Принятый проект решения содержит мягкие рекомендации по проведению развлекательных мероприятий в дни траура, учитывая, что столица принимает много международных спортивных и культурных мероприятий, которые невозможно отменить.

Такое решение поддержали 87 депутатов.

Напомним, боевые потери ВСУ с начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году составили 2394 человека.

 

 

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