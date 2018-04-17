В Киеве бизнесмен пытался подкупить чиновник КГГА за $24 тыс.

Предпринимателю грозит до восьми лет тюрьмы

Во вторник, 17 апреля, в Киеве задержали частного предпринимателя при попытке дать взятку в размере $24 тыс. начальнику управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в прокуратуре Киева, таким образом предприниматель пытался "решить" вопрос о получении 18 разрешений на размещение внешней рекламы, а также непроведении демонтажа рекламы, срок разрешений на которую уже истек.

Представителя частной фирмы задержали после передачи первой части взятки в размере $24 тыс. Полная сумма, за которую пытались подкупить чиновника КГГА, не разглашается.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, что 17 апреля в Киеве задержали начальника отдела регионального филиала Львовской железной дороги, который требовал от руководителя одного из предприятий $7,2 тыс.