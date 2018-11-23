24 ноября 2018, суббота

В Киеве без холодной воды остались жители ряда улиц: появился список адресов

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Некоторые жители столицы остались без холодной воды
Фото: pixabay.com

Некоторые жители столицы остались без холодной воды

В Киеве в ряде домов из-за аварии на сетях водоснабжения отключили холодную воду.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

Аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

Срок ликвидации повреждений составляет сутки.

Водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

Крутой спуск, 7;

ул. Осиповского, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19А, 19Б;

пров. Артезианский, 3, 3А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 11, 13;

ул. Рылеева, 23;

ул. Большая Васильковская, 134;

ул. Даниила Щербаковского, 57;

ул. Кучмин Яр, 44, 44А;

ул. Саратовская, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42;

ул. Януша Корчака, 20, 23/21, 28/2;

ул. Ставропольская, 28, 28А, 30, 32/11;

ул. Толбухина, 9;

пер. Баумана, 4, 6, 8;

ул. Ольжича, 7, 11;

ул. Шепетовская (частные дома);

ул. Шевченко, 149 – 193;

ул. Владимира Покотило, 1, 3;

пр-т. Леся Курбаса, 5Б;

ул. Механизаторов, 1;

ул. Петра Радченко, 1 – 17;

ул. Борщаговская, 126.

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