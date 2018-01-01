В Киеве без холодной воды остались жители нескольких улиц: список адресов Сегодня, 18:59 0 Цей матеріал також доступний українською В столице без воды остались жители нескольких улиц Фото: pixabay.com

В Киеве без холодной воды остались жители ряда улиц, сообщили в пресс-службе Кевводоканала.

“Ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения”, - сказано в сообщении.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

пер. Полесский, 15, 11, 13;

пр-т. Валерия Лобановского, 152А;

пр-т. Правды, 68;

ул. Донская, 19;

ул. Народная, 54А;

пр-т. Победы, 41, 41А, 43Б;

ул. Кулибина, 12;

ул. Чистяковская, 7.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки.