В Киеве без холодной воды остались жители нескольких улиц: список адресов
Сегодня, 18:59
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В Киеве без холодной воды остались жители ряда улиц, сообщили в пресс-службе Кевводоканала.
“Ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения”, - сказано в сообщении.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
пер. Полесский, 15, 11, 13;
пр-т. Валерия Лобановского, 152А;
пр-т. Правды, 68;
ул. Донская, 19;
ул. Народная, 54А;
пр-т. Победы, 41, 41А, 43Б;
ул. Кулибина, 12;
ул. Чистяковская, 7.
Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки.