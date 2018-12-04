В Киеве бензовоз врезался в отбойник и заблокировал часть Столичного шоссе Сегодня, 09:53 206 Цей матеріал також доступний українською В результате аварии пострадали водитель грузовика и экспедитор Фото: Информатор

В ночь на вторник, 4 декабря, на Столичном шоссе в Киеве произошло ДТП с участием бензовоза Volvo.

Как сообщает Информатор, грузовик двигался в сторону Обуховской трассы, когда его занесло. Водитель автоцистерны не сумел справиться с управлением, из-за чего она врезалась в отбойник.

В результате аварии у тягача пробило бак, а цистерна перегородила часть дороги.

Находившиеся в кабине водитель и экспедитор получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.