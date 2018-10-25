В Киеве банда мошенников продавала по поддельным документам квартиры местных жителей

Правоохранители разоблачили в столице организованную группу мошенников, которые продавали по поддельным документам квартиры киевлян.

Как сообщается, в банду входили пять человек, в том числе частный нотариус.

По данным следствия, злоумышленники успели незаконно завладеть семью квартирами, а также денежными средствами от их продажи.

Организаторов банды задержали непосредственно при попытке продать одно из присвоенных жилищ.

Во время обысков у фигурантов дела были изъяты неопровержимые доказательства их причастности к завладению объектами жилой недвижимости.