«Успешного обучения на мове». В Киеве автошкола отказалась обслуживать клиента на украинском языке 3 октября, 16:52 Автошкола АвтоМаг (Фото:АвтоМаг)

В Киеве медийщик Олег Твердь пожаловался на автошколу АвтоМаг за отказ обслуживать его на украинском языке. В компании отказались комментировать инцидент.

Об инциденте выпускной редактор сайта Новая украинская школа рассказал в Facebook.

Он сказал, что оставил на сайте автошколы заявку, после чего с ним связалась руководительница филиала АвтоМаг на Печерске Ирина Мущинская.

Видео дня

Однако впоследствии между ними возник спор по языку: по словам Олега, в автошколе предлагают только обучение на русском.

«Записался на курсы по вождению в Автошколе МАГ. Оказывается, у них преподавание только на русском. На то, что я не хочу учиться вождению на русском, директор Ирина ответила хамством: «Успешного обучения на мове», — написал Олег Твердь.

Переписка с Ириной Мущинской / Фото: Олег Твердь

Мужчина опубликовал скриншот переписки с Ириной Мущинской. На фото видно, что директор печерского филиала и преподавательница автошколы пишет:

«Мой язык не мешал мне с первых дней войны остаться волонтерить и помогать. А не драть зад и топить за мову, убежав на запад. А у вас, конечно, есть выбор. Успешного обучения на мове», — пишет она.

Олег Твердь сообщил, что оставил жалобу о нарушении прав потребителя на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

Позже Твердь сообщил, что с ним связалась Ирина по телефону. Она извинилась за слова.

Журналисты Украинская правда. Жизнь связалась с руководителем Печерского филиала автошколы с просьбой прокомментировать инцидент.

«Во-первых, я не буду давать комментарии по телефону, во-вторых, это не совсем правда», — сказала Ирина Мущинская.

Инструктор отклонила предложение представить свою версию ситуации, сказав «я не хочу это обсуждать».