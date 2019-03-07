В Киеве автомобиль вылетел на тротуар и снес автобусную остановку - фото
На пересечении
проспекта Науки и улицы Ракетной в Киеве в четверг, 7 марта, произошло ДТП с
участием автомобилей Chevrolet и Audi.
Как сообщает
Информатор, в результате столкновения последний вылетел на тротуар, где снес
остановку общественного транспорта и перевернулся.
Виновником ДТП,
по словам владельца Audi, является водитель Chevrolet, который нарушил правила
дорожного движения во время поворота, из-за чего и произошло столкновение.
При этом
отмечается, что во время аварии никто из людей не пострадал.