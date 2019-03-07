В Киеве автомобиль вылетел на тротуар и снес автобусную остановку - фото Вчера, 13:59 632 Цей матеріал також доступний українською Информатор В результате ДТП никто не пострадал Информатор

На пересечении проспекта Науки и улицы Ракетной в Киеве в четверг, 7 марта, произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Audi.

Как сообщает Информатор, в результате столкновения последний вылетел на тротуар, где снес остановку общественного транспорта и перевернулся.

Виновником ДТП, по словам владельца Audi, является водитель Chevrolet, который нарушил правила дорожного движения во время поворота, из-за чего и произошло столкновение.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

При этом отмечается, что во время аварии никто из людей не пострадал.