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В Киеве автомобиль вылетел на тротуар и снес автобусную остановку - фото

Вчера, 13:59
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Информатор

В результате ДТП никто не пострадал

На пересечении проспекта Науки и улицы Ракетной в Киеве в четверг, 7 марта, произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Audi.

Как сообщает Информатор, в результате столкновения последний вылетел на тротуар, где снес остановку общественного транспорта и перевернулся.

Виновником ДТП, по словам владельца Audi, является водитель Chevrolet, который нарушил правила дорожного движения во время поворота, из-за чего и произошло столкновение.

Фото: Информатор
Фото: Информатор
Фото: Информатор

При этом отмечается, что во время аварии никто из людей не пострадал.

Теги:   Остановка ДТП Киев

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