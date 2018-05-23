В Киеве автомобиль влетел в строительный котлован на улице Малевича

В результате ДТП никто не пострадал

В ночь на среду, 23 мая, в Голосеевском районе Киева автомобиль Daewoo Lanos влетел в строительный котлован.

Как сообщил Информатор, авария произошла на улице Казимира Малевича, возле автомойки Нептун.

По словам пассажира автомобиля, в результате ДТП никто не пострадал, а машина попала в котлован "случайно".

"Оно само как-то получилось", - заявил он.

Водителя Daewoo задержали прибывшие на место сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП.