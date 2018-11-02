В Киеве автомобиль влетел на скорости в пост полиции

Причины ДТП на данное время не известны

В пятницу, 2 ноября, на Оболони в Киеве автомобиль врезался в стационарный пост Нацполиции.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с места происшествия.

Как отмечается, ДТП произошло на улице Богатырской.

"Автомобиль на высокой скорости въехал в пост полиции. На месте работают врачи и правоохранители", - говорится в сообщении.

Причины аварии на данное время не известны.