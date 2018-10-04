04 октября 2018, четверг

В Киеве автомобиль скатился в Днепр: водитель погиб

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В реку Днепр скатился легковой автомобиль
Фото: ГСЧС

В реку Днепр скатился легковой автомобиль

В четверг, 4 октября, в Киеве легковой автомобиль по неизвестным причинам скатился в реку Днепр, в результате погиб водитель.

Как сообщили в столичном управлении ГСЧС, трагедия произошла около Днепровской набережной в Дарницком районе.

Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили на расстоянии 25 м от берега и на глубине 6 м автомобиль с водителем внутри.

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По данным ГСЧС, за рулем авто находился мужчина 1959 года рождения, он не выплыл вовремя и погиб.

Следователи занимаются установлением причины трагедии.

Фото: ГСЧС

 

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