В Киеве автомобиль скатился в Днепр: водитель погиб

В четверг, 4 октября, в Киеве легковой автомобиль по неизвестным причинам скатился в реку Днепр, в результате погиб водитель.
Как сообщили в столичном управлении ГСЧС, трагедия произошла около Днепровской набережной в Дарницком районе.
Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили на расстоянии 25 м от берега и на глубине 6 м автомобиль с водителем внутри.
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По данным ГСЧС, за рулем авто находился мужчина 1959 года рождения, он не выплыл вовремя и погиб.
Следователи занимаются установлением причины трагедии.
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