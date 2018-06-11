11 июня 2018, понедельник

В Киеве автомобиль сбил велосипедиста, пытавшегося переехать через пешеходный переход

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Велосипедист получил закрытую черепно-мозговую травму

Велосипедист получил закрытую черепно-мозговую травму

В понедельник, 11 июня, на пересечении бульвара Перова и проспекта Ватутина в Киеве автомобиль Ford сбил на пешеходном переходе велосипедиста.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

При этом отмечается, что, по предварительным данным, велосипедист нарушил правила дорожного движения.

"Вместо того, чтобы пешком пересечь дорогу по пешеходному переходу, ехал с автомобилями в сторону проспекта Владимира Маяковского. Велосипедист выскочил из-за проезжающего авто и угодил под колеса Ford, который, не нарушая, ехал на зеленый свет", - рассказали очевидцы.

В результате ДТП велосипедиста госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что полиция устроила в Киеве погоню за женщиной-водителем автобуса, сбившей велосипедиста.

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