В Киеве автомобиль сбил велосипедиста, пытавшегося переехать через пешеходный переход

В понедельник, 11 июня, на пересечении бульвара Перова и проспекта Ватутина в Киеве автомобиль Ford сбил на пешеходном переходе велосипедиста.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

При этом отмечается, что, по предварительным данным, велосипедист нарушил правила дорожного движения.

"Вместо того, чтобы пешком пересечь дорогу по пешеходному переходу, ехал с автомобилями в сторону проспекта Владимира Маяковского. Велосипедист выскочил из-за проезжающего авто и угодил под колеса Ford, который, не нарушая, ехал на зеленый свет", - рассказали очевидцы.

В результате ДТП велосипедиста госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что полиция устроила в Киеве погоню за женщиной-водителем автобуса, сбившей велосипедиста.