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В Киеве автомобиль сбил пешехода, пытавшегося перебежать Харьковское шоссе - видео

Сегодня, 09:57
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Скриншот с видео Информатора

В результате ДТП пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу

В четверг вечером, 28 февраля, в Дарницком районе Киева автомобиль Ford Fiesta сбил пешехода.

Как видно на опубликованном видео с авторегистратора, мужчина хотел перебежать Харьковское шоссе в неустановленном месте.

Когда он начал пересекать проезжую часть, водитель автомобиля пытался уйти от столкновения, однако избежать аварии ему не удалось.

В результате происшествия пострадавший пешеход был госпитализирован в больницу, передает Информатор.

Степень тяжести его травм не уточняется.

Теги:   ДТП Киев

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