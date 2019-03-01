В Киеве автомобиль сбил пешехода, пытавшегося перебежать Харьковское шоссе - видео Сегодня, 09:57 691 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Информатора В результате ДТП пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу Скриншот с видео Информатора

В четверг вечером, 28 февраля, в Дарницком районе Киева автомобиль Ford Fiesta сбил пешехода.

Как видно на опубликованном видео с авторегистратора, мужчина хотел перебежать Харьковское шоссе в неустановленном месте.

Когда он начал пересекать проезжую часть, водитель автомобиля пытался уйти от столкновения, однако избежать аварии ему не удалось.

В результате происшествия пострадавший пешеход был госпитализирован в больницу, передает Информатор.

Степень тяжести его травм не уточняется.