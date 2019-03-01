В Киеве автомобиль сбил пешехода, пытавшегося перебежать Харьковское шоссе - видео
Сегодня, 09:57
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В четверг вечером,
28 февраля, в Дарницком районе Киева автомобиль Ford Fiesta сбил пешехода.
Как видно на
опубликованном видео с авторегистратора, мужчина хотел перебежать Харьковское
шоссе в неустановленном месте.
Когда он начал
пересекать проезжую часть, водитель автомобиля пытался уйти от столкновения, однако
избежать аварии ему не удалось.
В результате
происшествия пострадавший пешеход был госпитализирован в больницу, передает
Информатор.
Степень тяжести
его травм не уточняется.