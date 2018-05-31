В Киеве автомобиль из кортежа Порошенко сбил подростка на велосипеде

Велосипедист был сбит на пешеходном переходе

В Киеве автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ Новус на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль из кортежа президента столкнулся с велосипедистом, который двигался по переходу", - рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате ДТП подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Он госпитализирован в больницу.

Как сообщает dtp.kiev.ua, в результате столкновения ребенок вместе с велосипедом отлетел на 100 метров.

"Полиция не оформляет протокол. Люди окружили всех и не дают уехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек государственных органов", - говорится в сообщении.

Напомним, днем 6 марта автомобиль кортежа президента Порошенко сбил человека. Инцидент произошел на углу улиц Институтской и Шелковичной.

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Автомобиль полиции, который сопровождал кортеж президента, сбил пожилого мужчину 1930 года рождения. Он внезапно выбежал на дорогу, несмотря на запрещающий сигнал регулировщика. Также это подтверждает видео с места событий.

Предварительно, мужчина получил перелом ноги и сотрясение головного мозга.