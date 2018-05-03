В Киеве автомобиль спровоцировал ДТП с поездом, перевозившим танк - фото

В Киеве в районе улицы Бориспольской, 19 произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes и грузовой платформы поезда, который доставлял танк.
Как пишет Киев Оперативный, виновником ДТП стал водитель машины.
"Молодые ребята (23-25 лет), находившиеся в автомобиле, проигнорировали сигнал регулировщика и красный светофор и на довольно серьезной скорости осуществили столкновение", - говорится в сообщении.
Вероятно, водителя ослепило солнце.
В результате аварии был госпитализирован один человек.
На место столкновения прибыла следственно-оперативная группа.
Смотрите также
Комментарии
Правила комментирования