В Киеве автомобиль спровоцировал ДТП с поездом, перевозившим танк - фото

В Киеве в районе улицы Бориспольской, 19 произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes и грузовой платформы поезда, который доставлял танк.

Как пишет Киев Оперативный, виновником ДТП стал водитель машины.

"Молодые ребята (23-25 лет), находившиеся в автомобиле, проигнорировали сигнал регулировщика и красный светофор и на довольно серьезной скорости осуществили столкновение", - говорится в сообщении.

Вероятно, водителя ослепило солнце.

В результате аварии был госпитализирован один человек.

На место столкновения прибыла следственно-оперативная группа.

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