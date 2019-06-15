В Киеве автомобиль Ford врезался в участвовавший в погоне полицейский Prius
В субботу, 15 июня, на пересечении улиц Вышгородской и Ивана Ивашкевича в Киеве произошло ДТП с участием полицейского Toyota Prius и автомобиля Ford.
Как сообщает Информатор, ДТП произошло во время погони за нарушителем, в которой участвовало сразу несколько патрульных экипажей.
Когда водитель Ford двигался по улице Ивашкевича и увидел ехавшие по Вышгородской полицейские машины, то уже не успел затормозить, из-за чего врезался в Prius.
В результате аварии у одного из патрульных было диагностировано сотрясение головного мозга.
Кроме того, оба автомобиля получили существенные повреждения.