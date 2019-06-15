В Киеве автомобиль Ford врезался в участвовавший в погоне полицейский Prius Вчера, 10:07 Цей матеріал також доступний українською Информтор Один из полицейских получил сотрясение мозга Информтор

В субботу, 15 июня, на пересечении улиц Вышгородской и Ивана Ивашкевича в Киеве произошло ДТП с участием полицейского Toyota Prius и автомобиля Ford.

Как сообщает Информатор, ДТП произошло во время погони за нарушителем, в которой участвовало сразу несколько патрульных экипажей.

Когда водитель Ford двигался по улице Ивашкевича и увидел ехавшие по Вышгородской полицейские машины, то уже не успел затормозить, из-за чего врезался в Prius.

В результате аварии у одного из патрульных было диагностировано сотрясение головного мозга.

Кроме того, оба автомобиля получили существенные повреждения.