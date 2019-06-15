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В Киеве автомобиль Ford врезался в участвовавший в погоне полицейский Prius

Вчера, 10:07
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В Киеве автомобиль Ford врезался в участвовавший в погоне полицейский Prius - фото

Информтор

Один из полицейских получил сотрясение мозга

В субботу, 15 июня, на пересечении улиц Вышгородской и Ивана Ивашкевича в Киеве произошло ДТП с участием полицейского Toyota Prius и автомобиля Ford.

Как сообщает Информатор, ДТП произошло во время погони за нарушителем, в которой участвовало сразу несколько патрульных экипажей.

Когда водитель Ford двигался по улице Ивашкевича и увидел ехавшие по Вышгородской полицейские машины, то уже не успел затормозить, из-за чего врезался в Prius.

В результате аварии у одного из патрульных было диагностировано сотрясение головного мозга.

Кроме того, оба автомобиля получили существенные повреждения.

Теги:   Патрульная полиция ДТП Киев

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