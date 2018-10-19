В Киеве автобус переехал мужчину, лежавшего на дороге с травмой головы

Травму головы погибший получил во время драки

На улице Кибальчича в Киеве в пятницу, 19 октября, произошло смертельное ДТП с участием автобуса.

Как сообщает Информатор, инцидент начался с драки, во время которой один из ее участников получил травму головы.

В результате этого мужчина потерял сознание и упал посреди дороги, где его переехал автобус №46. По словам водителя, он его не заметил.

При этом отмечается, что причиной смерти могла стать и потеря крови из-за травмы головы.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.