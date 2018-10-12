В Киеве авто охранной службы столкнулось с трамваем: движение заблокировано

В Киеве на улице Дегтяревской в районе станции метро Лукьяновская автомобиль охранной службы столкнулся с трамваем.
Как сообщает Эспрессо, автомобиль шел на поворот перед трамваем, но не успел "проскочить" и избежать столкновения.
В результате аварии остановилось движение электротранспорта: на месте происшествия встали три трамвая, пассажиры которых были вынуждены пересесть на другой транспорт.
Движение трамваев в направлении метро Лукьяновская заблокировано.
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